"Amici 22", la commozione di Maria De Filippi per il ritorno in tv: "Inizio a lavorare come mi è stato insegnato"

Ad "Amici 22" Maria De Filippi è tornata alla conduzione per la prima volta dalla scomparsa del marito Maurizio Costanzo.

L'ultima puntata in "pomeridiana" del talent show di Canale 5, che da sabato 18 marzo passerà alla fase finale con l'inizio del serale, è iniziata con un lungo applauso per la conduttrice da parte del pubblico che ha scandito il nome della presentatrice a gran voce. Una volta entrata in studio, De Filippi ha ringraziato il pubblico, passando direttamente a guidare il programma: "Inizierei a lavorare come mi è stato insegnato", ha esordito la conduttrice che ha faticato a trattenere la commozione.