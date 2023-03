"Amici 22", ecco tutti gli allievi ammessi al serale

Celentano polemica: "Non mi fido dei colleghi" E' l'ultima puntata prima del serale e ormai le maglie sono sempre meno. Gli insegnanti hanno chiesto di portare tutti e diciassette allievi al serale, ma la produzione ha imposto come limite quindici posti. Per questo gli allievi che hanno già conquistato la maglia dorata devono riconsegnarla: si esibiranno davanti a tutti i professori e solo chi ha la media dell'otto potrà accedere al serale. Una decisione che non piace ad Alessandra Celentano, perché teme qualche sgambetto da parte dei colleghi: "Dei miei allievi sono sicura, ma non di come votate voi". "Se non ti fidi degli altri è un problema tuo. Io della vostra capacità di giudizio mi fido", le ribatte piccata la Cuccarini.

Le esibizioni Il primo a esibirsi è il ballerino Gianmarco, poi tocca a Wax con il suo pezzo "Grazie" e la ballerina Isobel. Federica presenta il suo brano "Scivola" poi scende Mattia che ritiene giusta la decisione presa dalla produzione. Ndg canta "Voglio di più", prodotto da Dardust, e lascia il palco alla ballerina Maddalena che invece crede sarebbe stato più giusto che fosse il singolo professore ad assegnare la maglia e non l'intero corpo docente. Angelina canta "A mani vuote", prodotto da Canova, Samu balla per confermare la sua maglia e Piccolo G. presenta il suo pezzo "E' normale". Megan (che non ha la maglia) scende in pista per prenotarsi il posto in finale e Cricca presenta il suo nuovo pezzo "Maledetta felicità" e si commuove. Il ballerino Alessio dà il meglio di sé per confermare la maglia e Aaron scende a cantare "Mi prenderò cura di te", prima di lasciare spazio alla coreografia di Benedetta e al pezzo di Niveo "Passo dopo passo".

I primi sette confermati al serale Le prime quattro maglie assegnate sono per le ballerine Isobel, Maddalena e per le cantanti Federica e Angelina. Si riducono a 11 i posti e inizia un nuovo giro di esibizioni con Mattia, Cricca, Gianmarco e Wax. Tornano a esibirsi Megan, Piccolo G., Ramon, AAron e Samu. Tocca a Niveo, Benedetta, Ndg e Alessio. Al secondo turno passano solo tre allievi: Mattia, Wax e Aaron.

Altre tre maglie dorate Si ricomincia con Samu, Piccolo G., Alessio, Ndg, Gianmarco. Tra i professori si riaccende la discussione e Rudy Zerbi è convinto che non tutti si meritino il serale, al contrario di Cuccarini e Emanuel Lo che vorrebbero occupare tutti e quindici i posti disponibili. Tocca a Niveo, Benedetta, Cricca, Ramon e Megan. Al terzo turno passano Alessio, Ramon e Piccolo G.