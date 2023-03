"Amici 22", al via il serale del talent show più longevo della tv

Fotogallery - "Un armadio per due", quattro coach per rivitalizzare il "second hand"

Super ospiti della prima puntata Pio e Amedeo, il duo comico che da anni diverte e appassiona il pubblico italiano.

Wax e Federica (cantanti), Alessia e Mattia (ballerini) nella squadra di Arisa e Raimondo Todaro.

I traguardi già raggiunti

Durante il periodo di studio nella scuola, alcuni allievi hanno raggiunto importanti traguardi e/o risultati in classifica e in premio hanno avuto opportunità uniche: Aaron e Gianmarco (il primo cantante e il secondo ballerino) hanno potuto esibirsi in diretta alla finale del talent show del sabato sera “Tu si que vales”; Niveo ha cantato al concerto di Capodanno di RTL 102.5, mentre Angelina, Cricca (cantanti) e Rita (ballerina) hanno mostrato il proprio talento sul palco di “Capodanno in musica” su Canale5. Samu (ballerino) è stato scelto dal coreografo David Parsons per esibirsi al Teatro Olimpico di Roma nello spettacolo della Parsons Dance Company insieme alla ballerina professionista Elena D’Amario.

E ancora, il 28 e 29 dicembre 2022 Angelina (cantautrice) e Isobel (ballerine) hanno aperto i due concerti a Roma di “Elisa with Dardust”.

Cricca e Wax hanno avuto la possibilità di realizzare un video musicale dei loro rispettivi inediti con due dei più grandi registi di videoclip, Giacomo Triglia e Fabrizio Conte; per Wax, anche l’opportunità di essere il protagonista di un live show tutto suo all’Alcazar a Roma.

Alessio avrà due grandi opportunità: ballare in una data dello spettacolo “Open”, di Daniel Ezralow, coreografo di fama mondiale e esibirsi nei maggiori teatri e festival italiani con l’opera rock “Shine! Pink Floyd Moon”.

Mattia, Maddalena e Ramon (ballerini) parteciperanno a luglio 2023 al gran galà della danza “Carla Fracci Mon Amour”.