"Amici 22": Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono i giurati

Una giuria inedita e inaspettata, anche se tutti i tre gli artisti in questi anni hanno collaborato spesso con il talent. Cristiano Malgioglio, storico paroliere di Mina, lo abbiamo più volte visto protagonista del pomeridiano di "Amici 22" in veste proprio di giurato per un pomeriggio e si è fatto amare dai ragazzi per i suoi giudizi sempre puntuali e mai banali.

Michele Bravi collabora da anni con la squadra di Amici di Maria De Filippi come coach per insegnare ai ragazzi come esibirsi al meglio sul palco. Stavolta però non sarà dietro le quinte ma seduto in studio su una poltrona e potrà dire la sua pubblicamente.

Giuseppe Giofrè è un ballerino di fama internazionale che nasce ad Amici. Nel 2011 è entrato infatti nella scuola di Maria De Filippi e ha vinto la categoria danza con una borsa di studio che lo ha portato fino a Los Angeles, dove vive attualmente. Nella sua carriera ha collaborato - tra gli altri - con Dua Lipa, Britney Spears, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nick Jonas, Taylor Swift, Justin Timberlake, Camila Cabello, Selena Gomez e Nicki Minaj.