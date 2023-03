Ad "Amici 22" Alessio è già al serale, ma entra in crisi

Molti allievi h anno già conquistato la maglia dorata e tra questi c'è anche il ballerino Alessio che però, in sala prove, vive un momento di sconforto. A metterlo in crisi è una coreografia particolarmente complessa e chiede quindi di poter tornare in casetta, dove si lascia andare a un pianto liberatorio.

Alessio torna in casetta scoraggiato e il primo a capire che qualcosa non va è il cantante Cricca, sempre molto attento all'umore dei compagni. Anche Wax interviene e lo invita a sfogarsi con loro: "Butta fuori che ti fa stare meglio. Ci stanno queste giornate, anzi ci devono essere". "Oggi ero in sala ed era come se ballassi da due settimane. La coreografia non è difficile, non so cos'è che mi blocca. Mi spiegava un passo, io non l'avevo nemmeno guardato che già l'avevo dimenticato".

Il problema di Alessio non sono le capacità. Da quando è entrato nella scuola, infatti, tutti i professori gli hanno sempre mostrato di apprezzare il suo modo di ballare e Alessandra Celentano gli ha anche affidato una coreografia sui tacchi. La pressione e la stanchezza, però, lo hanno mandato un po' in crisi: "E' un periodo che mi succedono queste cose e mi faccio delle domande. Non sono sicuro di fare la cosa giusta... E' una cosa mentale. La maglia del serale mi pesa, mi faccio pressione da solo. E' un accumularsi di cose, non ho il cervello libero, è occupato dalle paranoie che mi faccio".

"Le cose mentali poi passano, è normale che ti pesi quella maglia", lo rassicura Wax. "Ognuno ha i suoi momenti no, è normale. Il tuo è arrivato adesso ma sei fortunato perché sei fortissimo. Non solo a ballare, sei forte come persone. Ti comporti bene con tutti, sei bravo con tutti... Sei anche un bello guaglione" Gli amici lo invitano quindi a liberarsi di questo peso."Come ballerino so che mi mancano alcune cose, non sono completo. Non ho quella completezza che i ballerini hanno bisogno di avere per risultare molto forti", spiega lui.

Per Ramon il problema del compagno è la fretta e Alessio concorda: "Non riesco a imparare la coreografia perché non so darmi il tempo per farla bene. Vorrei che mi uscissero subito bene le cose. Prima di me c'era Samu e non riuscivo a capire come potesse aver imparato subito il suo pezzo". Per il compagno però ogni ballerino ha un metodo di lavoro differente: "Lui fa subito tutto e poi va a pulire. Siamo tutti diversi, dai prendi il giubbotto che andiamo un po' fuori".