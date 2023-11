Ad "Amici 2023" Matthew scarica Rudy Zerbi e cambia insegnante

Tgcom24

Rudy Zerbi toglie la maglia a Matthew Matthew aveva confidato ai compagni di non sentirsi apprezzato da Zerbi e il coach era subito intervenuto per mettere fine alla collaborazione: "Ho sentito quello che hai detto, ti chiedo per cortesia di restituire la maglia. Se la Pettinelli te la vorrà ridare, sarà libera di farlo". Il loro lavoro insieme non ha dato i frutti sperati, tanto che Matthew è finito in sfida e ha rischiato di uscire dalla scuola. L'incertezza circa il suo futuro aveva gettato nella disperazione anche la fidanzata Mew, così il ragazzo ha dato una svolta al suo percorso.

Le incertezze di Anna Pettinelli Poco dopo il ragazzo incontra Anna Pettinelli e confessa anche a lei i suoi dubbi: "Da un po' mi frulla nella testa l'idea che non mi trovavo con il coach giusto. Le prime puntate ero carico e avevo voglia di fare, sono arrivato primo in classifica infatti". L'insegnante, che quando è entrato nella scuola si era detta interessata ad averlo in squadra, prima di prendere una decisione vuole avere un quadro esatto della situazione: "Non credi sia un problema tuo, che ti sei fermato? Devo capire qual è il percorso che puoi fare prima di dirti di sì o di no".

Matthew: "Con Zerbi ho preso la decisione sbagliata" "Ho ripensato tanto alle parole che mi hai detto nella prima puntata, ma il tempo per decidere il coach è stato pochissimo. Secondo me quel giorno non ho preso la decisione più giusta", replica l'allievo. "Sento che è stato un po' intaccato il mio animo rocker. Proprio quello che tu volevi valorizzare. Io sono pronto a dare, ma non mi sento apprezzato a pieno".