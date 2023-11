Tgcom24

Matthew si sente "umiliato" Appena è tornato nella casetta, Matthew si è confrontato con gli altri ragazzi e non ha nascosto la sua delusione: "Pazzesco, che umiliazione, neanche con il punto. È andata proprio male... Sono partito bene, e poi sta andando tutto a rotoli. Non è per la sfida; la faccio, bene o male l'abbiamo fatta tutti. Mi dispiace per Valentina (Mew, nrd). So che questa cosa potrebbe influenzarla, cercherò di non fargliela pesare".

Mew scoppia in lacrime Intanto Mew scoppia in lacrime, non riesce a immaginare di continuare il percorso senza Matthew. Dal canto suo il cantautore fa di tutto per rincuorarla: "Comunque vada, per me è già una vittoria averti conosciuta... non è la fine del mondo, non la devi vivere così, adesso mi impegno e faccio questa sfida, la stai vivendo troppo male, io non vado via e anche se dovesse succedere non finisce il mondo, ti prometto che mi impegnerò, non mi do per vinto così". I due si abbracciano e si baciano.