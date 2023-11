"Amici 2023", Holden da record: è il miglior debutto nella storia del talent

L'inedito "Dimmi che non è un addio" si impone con oltre 160mila stream in 20 ore

"Dimmi che non è un addio" di Holden (prodotto da Katoo e Joseph Carta) è volato oltre i 160mila stream in 20 ore, imponendosi così come il miglior debutto della storia del talent. "Mi sento male. Non avrei mai pensato così tanto...E' un risultato enorme, non so cosa dire davvero", commenta il ragazzo felice.

Ad "Amici 2023" il lancio degli inediti è un momento fondamentale per i cantanti, per capire la risposta del pubblico.

Tgcom24

Amici, le ultime news della scuola Nell'ultima settimana la scuola di "Amici 2023" ha riservato qualche boccone amaro agli allievi, come il ritiro del cantante di Anna Pettinelli Samuspina e il banco a rischio di Simone, ballerino di Emanuel Lo. Per fortuna Maria De Filippi ha anche delle belle notizie per i ragazzi.

La classifica degli inediti Riunisce infatti tutti per comunicare i dati degli streaming degli inediti dei cantanti, a 20 ore dall'uscita su Spotify. In ultima posizione c'è Stella con "Venere" (22mila), poi Matthew con "Fammi" (30mila), Sarah con "Touché" (45mila) e Holy Francisco con "Tananai" (48mila). Nella parte alta della classifica ci sono Lil Jolie con "Follia" (60mila), Mew con "Mercoledì mai" (84mila). Sul podio "Rossofuoco" di Mida (97mila), di Petit con "Che fai" (113mila) e "Dimmi che non è un addio" di Holden (162mila). I primi due classificati sono inoltre entrati nella playlist "Generazione Z" di Spotify.

Holden, la canzone di "Amici 23" infrange ogni record Per Holden, però, è in arrivo un'altra bella soddisfazione. "E' il miglior debutto di sempre nella storia del programma", sottolinea infatti Maria De Filippi. "Mi sento male, sono veramente contento. Non avrei mai pensato così tanto...E' un risultato enorme, non so cosa dire davvero", commenta Holden mentre i suoi compagni lo applaudono per il successo

Holden, Petit e Mida sul podio Anche la "medaglia d'argento" Petit è al settimo cielo per il lancio del suo inedito: "A me viene da piangere, è un'emozione incredibile. Ho fatto uscire un pezzo a luglio e in tre mesi ha fatto 20mila ascolti. Nella mia vita ho fatto tutto in cameretta, fare 113mila ascolti in 20 ore... non so che dire. Grazie". Soddisfatto anche Mida: "Non ho mai fatto un numero del genere all'esodio di un mio pezzo, non me l'aspettavo. Mi aspettavo numeri alti, ma questi sono impressionanti".