Ad "Amici 2023" Anna Pettinelli furiosa con Stella: "Non hai un'identità"

Non hai un'identità, ti devi modernizzare". Una volta in casetta l'allieva scherza con i compagni dell'episodio e la maestra la rimprovera nuovamente: "Non ti importa nulla di quello che ti dico".

Tgcom24

Amici, le ultime news dalla scuola In studio Stella si è rifiutata di provare "Paint The Town Red" di Doja Cat e una volta arrivata in casetta si è sfogata con i compagni: "Doja Cat la ballano le bambine di undici anni su TikTok col c*lo di fuori, secondo te io con tre anni di conservatorio canto Doja Cat? Faccio un passo avanti e dieci indietro. Cosa dovrei imparare da una canzone di Doja Cat?". Mida cerca di farle capire che non è umiliante, semplicemente è un brano lontano dal suo mondo e proprio per questo potrebbe farla crescere.

Anna Pettinelli: "Stella, non sai di cosa parli" La ragazza non riesce a capire cosa dovrebbe imparare da un brano della rapper, così chiede un incontro con Anna Pettinelli. Dopo aver rivisto insieme le sue lamentele, l'insegnante la rimprovera duramente. La maestra tutti i successi internazionali raggiunti da Doja Cat chiarisce: "Tu non sai di cosa stai parlando, non ne hai la più pallida idea. Non è una canzone che dice parolacce, ma l'esatto opposto: è un testo di denuncia".

Anna Pettinelli: "Hai studiato, ma non hai un'identità Mentre Holy Francisco regala soddisfazioni ad Anna Pettinelli, gli altri allievi la deludono. A fare infuriare l'insegnante (che nei giorni scorsi ha rimproverato anche Matthew) è stata soprattutto la spocchia della ragazza. Stella ha rifiutato l'assegnazione senza chiedere perché le fosse stato proposto proprio quel brano. "E' una commistione tra una canzone moderna e una di Bacharach del 1963, esattamente quello che tu vorresti fare. Non c'è una canzone migliore di questa, è un successo planetario", ha sottolineato la Pettinelli. "Non ti fermi a pensare. Hai studiato al conservatorio, ma non hai un'identità, non sbocchi da nessuna parte. Ti devi modernizzare, canti ancora in una maniera antica. Ora rifletti su quello che ti ho detto".

"Ho fatto una figura di m***" Una strigliata che non ha lasciato indifferente la cantante, preoccupata però che la sua figuraccia potesse essere trasmessa in tv. "Ho paura che questa cosa esce nel daily (il quotidiano di "Amici" trasmesso ogni pomeriggio su Canale 5 ndr.). Anzi, esce di sicuro... che figura di m***. Mi aspetto una sfida", afferma Stella chiacchierando con i compagni.