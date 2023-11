Il ballerino è arrivato ultimo in classifica per tre volte

Il ballerino è arrivato ultimo in classifica per ben tre volte. E, come Emanuel ha sottolineato: tre ballerini professionisti diversi, in tre puntate diverse, lo hanno messo in fondo alla lista degli allievi della scuola. Ma il ragazzo non ci sta...

Tgcom24

Lo scontro con la Celentano Simone, infatti, dopo la puntata andata in onda domenica, si è lamentato perché Anbeta, ex ballerina di "Amici", in qualità di giudice lo ha messo ultimo in classifica. "Mi rode il c..o", si è sfogato con i compagni. E la prof Alessandra Celentano lo ha subito ripreso: "Chi sei tu? Un maestro? Un coreografo? Un professionista? Un ballerino?".

L'invito di Emanuel Lo Emanuel Lo invece lo ha invitato a lamentarsi apertamente e non alle spalle: "Diglielo in faccia se non sei d’accordo. Perché non ne hai parlato?". Simone si giustifica: "Dopo la puntata mi sono sfogato...". “Tre professionisti con la P maiuscola ti hanno dato dei voti bassi - replica Lo -. Invece di chiederti perché arrivi ultimo, te ne esci, dietro, dicendo queste cose. Che ti rode il c..o... hai risolto qualcosa così?".