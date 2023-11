L'allievo di Anna Pettinelli non ha retto la pressione e ha quindi scelto di ritirarsi dalla scuola. A pesare è stato il fatto di non avere alle spalle una preparazione e le critiche ricevute sui social. "Sono sorpresa, ma capisco bene il tuo disagio", ha commentato la sua insegnante.

Tgcom24

Gli inediti di Samuspina Per un cantante che entra, ce n'è uno che esce nella scuola di "Amici 2023". Samuspina ha chiamato la sua insegnante Anna Pettinelli e la vocal coach Lalla Francia, spiegando loro cosa lo ha spinto a partecipare ad "Amici": "Quando sono entrato avevo le idee chiare sul fatto di volere portare a termine quelli che sono stati per me gli ultimi anni. Volevo portare alla luce i miei singoli, la mia scrittura e la mia produzione. Ero consapevole che avrei fatto anche cover, non solo inediti. E' un tasto dolente, perché non le ho mai studiate".

"Non è il contesto giusto per me" Negli ultimi tempi, però, qualcosa dentro di lui è cambiato: "Ci sono momenti in cui non mi sento proprio me stesso, nel contesto e percorso giusto per me. Anche all'esterno l'immagine che appare è brutta e mi sta facendo un po' male". A influire sulla sua decisione, quindi, sono state anche le critiche esterne.

Samuspina: "Penso di non avere tempo" Maria De Filippi chiarisce meglio ad Anna Pettinelli il disagio del suo allievo: "Lui entra con tanti inediti che vanno bene nella classifica delle radio e questo gli dà molta soddisfazione. Non ha mai studiato canto e si ritrova in un programma dove ogni settimana gli viene richiesta una cover". A mancare non è certo l'impegno, come sottolinea Lalla Francia: "Sta andando bene, per una persona che non ha mai studiato. Si impegna e apprende subito le cose, ma chiaramente ci vuole tempo".

Le critiche sui social Mentre Mida ha fatto di tutto per restare nella scuola , Samuspina ha deciso di ritirarsi. "Ha paura che questo tempo non ci sia e che sia inadeguato al contesto", chiarisce la De Filippi. "Tutti noi, poi, andiamo a leggere quello che scrivono di noi sul web. Alla sua età è più sensibile rispetto a persone più adulte, che sono avvezze alle critiche. Questo fa star male lui e le persone a cui vuole bene. La sua intenzione è quella di lasciare la scuola".