Nella sesta puntata dello speciale domenicale Mida ha affrontato la sfida e si è salvato. E' andata meno bene a Ezio : ultimo nella gara di cover, prima ancora di scoprire il risultato il suo banco viene sospeso dalla prof Pettinelli. Dustin vince una gara di ballo e ottiene un posto nell'evento "Danza nel vento". Inediti in radio per Mew, Petit, Matthew, Holden e Lil Jolie , Chiara invece non supera un compito assegnatole dalla Celentano ma mantiene la maglia. Ospiti della puntata Bresh e i Pinguini Tattici Nucleari.

La puntata inizia con il compito della Celentano assegnato a Nicholas. La prof ha assegnato un nuovo passo a due dopo quello in cui, nella puntata scorsa, l'allievo ha mostrato di saper fare le prese. Per la Celentano un inizio ma non abbastanza per definirsi un ballerino. Il risultato per la Celentano è una "catastrofe peggio di una calamità naturale". I voti dei professori sono 3 per una parte e inclassificabile su tutto il resto da parte di Alessandra e 4 da parte di Emanuel. Raimondo contesta alla Celentano l'aver inserito passi che sapeva avrebbero messo in difficoltà il ragazzo che, per lui, ha superato il compito.

Giovanni avrà un banco? Entra un nuovo ballerino, che Raimondo vorrebbe come banco aggiunto tra i suoi. Saranno i professori a decidere. Per la Celentano è un "no". Emanuel non vuole ostacolare la volontà di Raimondo anche se precisa che lui non lo avrebbe fatto entrare. Anche per Zerbi è "no", perché già visto, invece Lorella è favorevole. E' decisivo quindi il voto della Pettinelli che dice di volersi fidare del giudizio di Raimondo: Giovanni entra nella scuola.

Gara di ballo e canto Viene presentato il giudice dell'odierna gara di ballo. Si tratta di Davide Dato, tra i più famosi danzatori del repertorio classico. A giudicare la gara di canto sarà invece Giorgia. Si parte dal canto con Mew che interpreta "You Got the Love" e riceve i complimenti di Giorgia. Per il ballo Dustin danza con Giulia. La Celentano è evidentemente soddisfatta e anche Dato si complimenti per la "dinamica" dell'allievo. Holden si cimenta con "Bella d'estate" di Mango. Ovazione del pubblico e complimenti di Giorgia che sottolinea quanto fosse difficile il pezzo. Tocca a un'altra allieva della Celentano, Marisol. Dato commenta con un "wow". Per il giudice non c'è solo una preparazione tecnica ma anche una grandissima grinta. Petit canta "Le donne" di Fabri Fibra di cui ha tenuto però solo il ritornello. Giorgia apprezza soprattutto il piglio da performer. Segue Elia, allievo di Emanuel Lo. Davide Dato non si dice certo del fatto che lo stile sia così nelle sue corde, anche se in realtà dovrebbe essere così. Lil Jolie canta "Ma l'amore" di Enzo Carella: secondo Giorgia la ragazza dovrebbe buttare fuori tutto quello che ha ed essere meno trattenuta su tutte le sfumature che la contraddistinguono. Nella classifica provvisoria Mew è al primo posto seguita da Holden, Petit e Lil Jolie.

Ballo, tocca a Sofia, che Dato definisce "una piccola bomba". Matthew canta "In una notte d'estate": Giorgia lo invita a lavorare sugli armonici e a sciogliersi un pochino. Kumo balla bene ma Dato lo invita a tirare fuori maggiormente il suo carisma. Classifica parziale vede Marisol seguita da Elia, Kumo, Dustin e Sofia. Stella che incassa i complimenti sia del giudice che della prof Pettinelli. Chiara viene trovata dal giudice precisa, grintosa, forse troppo: Dato la invita a lavorare sulla variazione di intensità. Nella classifica parziale si piazza all'ultimo posto. Sarah canta "Fiori rosa fiori di pesco" di Lucio Battisti. La Pettinelli la critica dicendo che in alcuni punti ha "belato", mentre Giorgia apprezza la sua performance al punto da metterla al secondo posto in classifica. Tocca quindi a Nicholas. Isobel fa la dimostrazione della coreografia e poi tocca all'allievo di Raimondo. La Celentano assegna un 1 bocciandolo su tutta la linea e si apre l'ennesima discussione con Todaro. Il ragazzo la prende con ironia e dice alla prof: "1 è davvero esagerato, almeno 2!". Dato dice che la Celentano ha detto molto di quello che avrebbe voluto dire, ma apprezza la volontà di buttarsi. L'importante, dice, è essere consapevoli dei propri limiti e sapere che bisogna studiare. In classifica però è penultimo, davanti a Chiara. Ezio canta "Easy" e non soddisfa nemmeno la Pettinelli che decide di sospendergli la maglia. La stessa Giorgia afferma che il ragazzo non riesce a fare uscire quello che ha dentro. Davide trova Gaia "bella, precisa e forte", mentre Samuspina scatena la discussione tra la Cuccarini e la Pettinelli. Lorella gli ha dato 4 mentre Anna la giudica ampiamente sufficiente. Alla Cuccarini non è andato giù poi il 4 assegnato a Sarah e dice quindi alla Pettinelli: "Non posso prendere in considerazione i voti che dai". Giorgia gli fa notare che deve lavorare ma non giudica insufficiente la prova. Si prosegue con il ballo e con Simone che Davide, pur apprezzando l'impegno, lo trova acerbo.

Le classifiche Nella classifica di canto Mew è al primo posto seguita da Sarah, Holden. Petit, Stella, Lil Jolie, Matthew, Ezio, Samuspina ed Ezio ultimo. Per il ballo guida Marisol seguita da Kumo, Gaia, Elia, Dustin, Sofia, NIcholas, Chiara e Simone all'ultimo posto.

La sfida di Mida Il ragazzo dopo essersi consultato con Lorella, decide di affrontare la sfida che lo vede contrapposto a Monnaelisa. A giudicare c'è Federico Sacchi, direttore artistico di Sony Epic. I due ragazzi si affrontano presentando entrambi un inedito. Il giudice giudica Mida convincente mentre per il pezzo di Monnaelisa lo sente fragile e la invita a lavorare di più sulla costruzione del brano e sul canto. Sfida vinta da Mida.

La gara di ballo Dustin, Simone e Gaia si affrontano nella prova "La mia storia, la mia coreografia" per un posto nell'evento "Danza nel vento". A giudicarli c'è Maura Paparo che torna nella scuola dopo tanto tempo. Il primo a esibirsi è Simone, seguito da Gaia e infine Dustin. Tutti i ragazzi introducono la coreografia con una frase che esprime ciò che sono. Maura fa loro i complimenti ma ha in mente un vincitore sicuro: Dustin.

Gara di canto Altro giro di trespoli, questa volta per i cantanti Holden, Matthew, Lil Jolie, Petit e Mew. Giudicheranno i loro inediti gli esponenti delle radio, Federica Gentile (Radio Zeta/Rtl 102.5), Filippo Ferraro (Rds), Rosario Pellecchia (105) e Manola Moslehi (Radio Italia). Inizia Mew con "Mercoledì mai" prodota da 6pm. Rosario Pellecchia di 105 apprezza molto e dice che il brano potrà trovare spazio. Petit canta "Che fai" prodotta da Takagi e Ketra lui colpisce Manola e quindi su Radio Italia potrebbe trovare posto. Lil Jolie canta "Follia" prodotta da Zef. Filippo Ferraro trova il pezzo contemporaneo e adatto per Rds. Infine Matthew che canta "Fammi" prodotta da Giulio Nenna. Anche questa andrà su Radio 105. Chiude Holden che canta "Dimmi che non è un addio", prodotta da Katoo. Il pezzo andrà in rotazione su Radio Zeta e potrebbe andare su Rtl 102.5.