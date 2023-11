"Amici 2023": Matthew finisce in sfida, tra i giudici Tommaso Paradiso e Rossella Brescia

Gli allievi commuovono con le loro performance piene di sentimento. A Tommaso Paradiso, giudice della gara di canto, è piaciuta particolarmente quella di Lil Jolie (a cui ha proposto di scrivere qualcosa insieme) mentre Matthew non lo ha convinto: il voto basso che gli ha attribuito lo manda in sfida la prossima settimana. A valutare i ballerini c'è Rossella Brescia: un "ritorno a casa" per lei che in passato è stata insegnante del talent. Tra gli ospiti Giordana Angi, Rkomi e Irama.

Il compito di Giovanni Si entra nel vivo con il compito assegnato da Emanuel Lo a Giovanni. Il professore lo trova un po' rigido e giudica la performance non sufficiente. Il ballerino ringrazia l'insegnante per aver avuto la possibilità di imparare ma tra il coreografo e Raimondo Todaro scoppia subito la polemica sulle capacità dell'allievo.



La gara di scrittura Petit, Holy Francsco e Mida sono stati scelti da ciascuno dei prof per partecipare alla gara di scrittura. Il tema è "la donna", e loro sono stati chiamati a riscrivere la strofa della canzone che gli è stata assegnata mantenendo la struttura del ritornello. Il vincitore guadagnerà 1 punto per ogni allievo della sua squadra nella gara di cover, al termine della quale l'ultimo classificato andrà in sfida. A giudicare gli allievi sulla scrittura è Giordana Angi. Inizia Petit con la sua riscrittura di "Parlami" di Fasma, segue Holy Francisco con "Bellissimissima" di Alfa, e conclude Mida con "Piccola stella senza cielo" di Ligabue. La cantante si complimenta con tutti e tre gli allievi, ma il suo voto va a Petit.



La gara di canto e ballo Rossella Brescia e Tommaso Paradiso sono i giudici rispettivamente delle gare di ballo e di canto. Rompe il ghiaccio Marisol e la sua performance conquista i complimenti della giudice. Canta Ayle che per la sua prima esibizione come concorrente di "Amici" sceglie "Heroes" di David Bowie e ottiene un feedback positivo. Si torna al ballo con Dustin e Rossella Brescia resta colpita: "Mi sono innamorata", dice.

L'esibizione di Mew viene apprezzata Tommaso Paradiso, che spende solo belle parole per l'allieva. Dopo un siparietto con Alessandra Celentano si esibisce Nicholas, ma la sua performance viene poco apprezzata sia dalla professoressa che dalla giudice. Tocca a Mida e Paradiso lo loda per il suo carisma e la sua interpretazione. Gaia conquista il favore della prof Celentano e anche la Brescia è contenta dell'esibizione. Holden ha qualche incertezza durante la performance: lui si scusa, ma sia Paradiso e la De Filippi si complimentano per come ha reagito.

Elia non convince totalmente Rossella, che lamenta un po' di rigidità. Prima di cantare, Holy Francisco è preoccupato: la canzone che porta è "Stanza singola" di Franco 126 e Tommaso Paradiso. La prova comunque, nonostante l'emozione, è superata. Sofia piace alla giudice, che si complimenta. E' il turno di Lil Jolie che scatena un'ovazione del pubblico: anche il giudice si commuove, la raggiunge a centropalco per abbracciarla e le propone di scrivere qualcosa insieme. Il carisma di Giovanni incanta Rossella Brescia che loda la sua esibizione. Petit porta a casa i complimenti di Paradiso. Kumo balla e piace molto a Rossella, come Sofia piace a Tommaso. Rossella si dice colpita dal modo di ballare di Chiara e anche Tommaso apprezza Stella. Conclude Matthew e Paradiso si dice "in difficoltà" davanti alla sua esibizione, ma non gli vene concesso di spiegare il motivo per non dare anticipazioni sulla classifica.

Il momento di Giordana Angi Torna sul palco Giordana Angi che canta "Con questa luce". Una performance che fa ballare pubblico e giuria.

La classifica di ballo e canto Ultimo classificato per il ballo è Elia, che deve riconsegnare la maglia, mentre primo è Dustin. Per il canto al primo posto c'è Lil Jolie e ultimo e Matthew, non tenendo conto del punto guadagnato per la sua squadra da Petit. Con l'aggiunta del voto l'esito non cambia e il cantante sarà in sfida la prossima settimana.



Gara di ballo con le coreografie degli allievi Inizia una nuova gara di ballo che ha per premio un workshop a Madrid con il collettivo artistico Kor'sia: i giudici sono Mattia Russo e Antono De Rosa. Gli allievi si esibiscono con una loro coreografia. La prima a ballare è Chiara che dedica l'esibizione al papà morto 4 anni e si commuove. Il secondo è Elia che balla per la mamma. Kumo racconta con i suoi passi il grave incidente in moto di cui è stato vittima. Anche a Giovanni era stato detto che non avrebbe più potuto ballare a seguito di un'incidente: la sua performance è il racconto di come ha reagito. Tra una performance di ballo e l'altra Holden, Petit e Mida si esibiscono con i loro inediti. Ad aggiudicarsi la borsa di studio è Kumo.

Ospiti Irama e Rkomi Maria De Filippi chiama sul palco Irama e Rkomi che si esibiscono con Hollywood.