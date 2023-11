"Amici 2023", Rudy Zerbi a Holy Francisco: "Questo non è posto per te"

Rudy Zerbi convoca in studio Holy Francisco e cinque aspiranti studenti che al momento dei casting erano stati "pallinati", ovvero considerati degni di attenzione, da Anna Pettinelli . Per Zerbi "Amici non è il posto giusto" per il ragazzo. Inoltre il prof ha chiesto l'intervento di Carlo Di Francesco come giudice esterno per valutare le esibizioni dello stesso Holy Francisco e degli altri cinque ragazzi. La Pettinelli contesta il modo di fare del collega: "Se ritieni Holy non degno di restare in questa scuola perché non lo metti in sfida?" chiede a Zerbi. Il quale ribatte di fare così per non metterla troppo in difficoltà perché se anche Holy uscisse lei si troverebbe con la squadra sguarnita.

Il ragazzo prova a perorare la propria causa chiedendo a Zerbi: "In questi anni quante volte avete detto di un ragazzo che doveva crescere?". Ma il prof va dritto per la sua strada e ribatte che Holy è dentro la scuola da più di due mesi e non ha ancora le idee chiare, artisticamente parlando. "Non ce l'ho con te, a 18 anni hai tutto il diritto di non avere le idee chiare. Chi non sta facendo fino in fondo il proprio lavoro è la tua coach" dice Rudy tirando l'ennesima stoccata ad Anna Pettinelli.

L'allievo di Anna Pettinelli si esibisce Si prova comunque ad andare avanti. Rudy chiede al ragazzo di cantare "Quanto ti vorrei" di Chiello. La Pettinelli si oppone perché non vuole che Rudy decida per Holy. Zerbi rilancia con Machine Gun Kelly ma dalla Pettinelli è ancora un "niet". Alla fine Holy Francisco canta il suo singolo "Tananai" e poi "Gaia e Mirea". La scelta della prof però sembra mettere in difficoltà il ragazzo che chiede la possibilità di riascoltare un attimo il secondo brano, che non ricorda completamente. Un assist per Rudy che attacca: "Gli stai dando una grande mano, gli fai fare un pezzo che non sa - dice e poi rivolto al ragazzo -. Non capisci che io ti sto difendendo mentre lei pensa solo a difendere se stessa". La Pettinelli giustifica la sua scelta affermando che vuole che Di Francesco valutasse non solo le capacità vocali di Holy giudicasse anche le sue capacità di scrittura.

Il giudizio di Carlo Di Francesco Mentre Holy Francisco ripassa la sua canzone, si esibiscono gli altri candidati. Anna Pettinelli prova a sottolineare il fatto che sia "assurdo mettere a confronto il suo allievo con ragazzi che hanno uno stile e una vocalità completamente diversa". Il giudice esterno le contesta questa cosa sostenendo che in un'esibizione ci sono moltissimi fattori che possono far preferire un cantante piuttosto che un altro. Alla fine Di Francesco preferisce Holy agli altri solo una volta su cinque.

Zerbi contro Anna Pettinelli: "Fatti qualche domandina" Musica per le orecchie di Rudy Zerbi che rincara la dose sottolineando che l'allievo della Pettinelli è ancora penultimo negli ascolti su Spotify. "Spero che quello che è accaduto oggi ti faccia riflettere e prendere quelle decisioni che non stai prendendo solo per la tua ostinazione - conclude Rudy rivolgendosi alla collega -. Nel caso tu dovessi andare avanti con questa cosa assurda lo metteremo in sfida. Se quattro su cinque per lui (riferito a Carlo - ndr) sono meglio di Holy una domandina me la farei".

Holy Francisco attacca Rudy Zerbi La Pettinelli ribatte che lei continua a vedere nel suo allievo "un barlume di genialità" e poi lo difende affermando che averlo esposto al confronto con gente che canta meglio di lui "non si fa", perché fa leva sulle sue insicurezze. La conclusione però non è delle più edificanti: "Queste cose non mi toccano, ho il mio percorso - dice Holy a Zerbi uscendo dallo studio -, guardiamo negli anni chi hai portato in questa scuola".

La rabbia di Holy Francisco: "Me ne vado" Rientrato in casetta il ragazzo si sfoga con i compagni. "Sto andando a fare le valigie" dice. Gli amici lo invitano a pensarci ma lui sembra deciso. "Ma dai ragazzi - dice lui -, sono venuto qua a farmi prendere per il culo?".