Maria De Filippi presenta i due giudici Achille Lauro per il canto e Nancy Berti per il ballo.

Per il canto la prima ad esibirsi è Lil Jolie con "Always Remember Us This Way" di Lady Gaga. Achille Lauro si complimenta: Voce profonda ed intensa". Per il ballo Kumo balla con Isobel e piace alla giudice. Secondo cantate è Mida che si esibisce in “Si no estas” con l'aggiunta di barre inedite, suscitando opposte considerazioni: Lorella Cuccarini si complimenta mentre Anna Pettinelli molto critica l’inserimento delle nuove barre. Ad Achille il ragazzo piace. é la volta di Marisol per il ballo. Il giudizio do Nancy Berti è: "Brava ma con poca anima". Tocca a Mew per il canto: "Procedi così", le dice Achille Lauro.

E’ il turno di Nicholas per il ballo con "My Sharona". La Celentano lo definisce "danza acrobata" senza stile. La Berti dice che ci sono delle pecche tecniche, ma si complimenta comunque. Petit canta "Malafemmina" e Chiara balla sulle note di “La dolce vita”. Per Nancy è un po' troppo acerba e timida. Ayle canta "Margherita" di Cocciante e Achille lo trova "struggente". Dustin nel ballo si prende dei super complimenti da parte di Nancy. Poi canta Holy Francisco. Zerbi lo critica “Fa sempre le stesse cose, non capisco tutto il tuo entusiasmo” riferendosi ad Anna Pettinelli. Sofia balla bene, secondo Nancy ma "le manca un po' di potenza".

Maria De Filippi annuncia che primi tre classificati nella gara di canto poi gareggiano con il proprio inedito, il primo classificato potrà fare il video della sua canzone. Per il canto c'è Sarah che canta "Greedy". Per la Pettinelli: “Non ci sono miglioramenti…” Lorella si arrabbia con la collega: “Non ci credo, non ci credo!”.

Gaia balla per la squadra di Emanuel Lo e per Nancy: "Hai sole dentro". Stella della squadra di Anna Pettinelli canta "Duemilaminuti" di Mara Sattei. Per il ballo c'è Giovanni a cui Nancy dice: "Sei bello e sicuro di te, ma non hai tanta potenza".

Holden, accolto con entusiasmo dal pubblico, canta "Panico" di Lazza e Achille gli fa i complimenti. Elia è l'ultimo ballerino, che non convince Nancy. Mathhew, ultimo cantante, si esibisce in "L'amore è" di Enrico Nigiotti.