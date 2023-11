Ad "Amici 2023" la simpatia tra Mida e Gaia diventa qualcosa di più

Tgcom24

Il commento di Mew: "Siete belli insieme, ci vedo lungo io" Gaia e Mida non sanno definire la natura del loro sentimento, ma i compagni sono sicuri che formerebbero una splendida coppia. Da settimane si scambiano complimenti, scherzano e non perdono occasione di stare insieme. Una complicità che non è sfuggita a Mew, che punzecchia divertita la compagna mentre lei smentisce con un sorriso imbarazzato: "Non c'è niente...". "Ieri sono passata e ho visto darvi la manina. Io ragazzi ci vedo un po' più in là... qui gatta ci cova. Poi se devo smentirmi, mi smentisco", replica la cantante fidanzata nella scuola con Matthew. "Però siete belli insieme, a me piacete".

Gaia: "Qualcosa con Mida? Può darsi" A fare da cupido ci pensa anche Matthew, che chiama Mida per riportarle le confidenze di Gaia: "Mi ha detto che non ci sarà niente, ma le ho detto che ancora non lo sa. Lei mi ha risposto 'può essere'. State troppo bene insieme. Ogni volta che ti guardi sorridi, sei cotto". Mida incassa il risultato con un sorriso sulle labbra a poi fa un passo indietro: "Siamo troppo orgogliosi tutti e due per stare insieme.