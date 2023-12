Alfa, chi è il rapper di “Bellissimissima” in gara a Sanremo 2024

Nato nel 2000 a Genova, Alfa inizia a dedicarsi alla musica fin da bambino: a otto anni studia lo strumento della chitarra e del pianoforte mentre da adolescente partecipa ai primi concorsi di freestyle. Oggi Alfa è celebre per canzoni come “Bellissimissima” e "Cin cin".



Perché Alfa si chiama così? Il rapper 23enne ha spiegato durante un'intervista a TgCom24 il significato del suo nome: "Ho fatto il liceo classico e non riesco a distaccarmi da questa parte del mio carattere che tende all'irrequietezza e all'insoddisfazione. Quindi alfa, che significa in greco inizio, principio, sta a significare che mi sentirò sempre come fosse un nuovo inizio".

Alfa, i primi successi su YouTube Nel 2017 pubblica i suoi primi singoli su YouTube mentre nel 2018 partecipa ai casting di "X Factor", ma viene scartato. Un anno dopo, grazie all’album “Before Wanderlust” viene certificato disco d’oro. Alfa inizia a ottenere risultati sempre più importanti grazie soprattutto al passaparola degli utenti sui social: la canzone “Dove sei?” è il suo primo successo in rete, seguito da “Il giro del mondo” e “Tempo al tempo” che ottengono milioni di visualizzazioni su YouTube e milioni di stream su Spotify. "Cin cin", uno dei suoi brani più noti, ha raggiunto 28 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra i temi ricorrenti nei testi di Alfa troviamo: l’amore, le incertezze del futuro. Ma Alfa è anche portatore di messaggi positivi, con uno sguardo sereno e ottimista verso i sogni e il diventare adulti. Del 2020, il primo tour di Alfa "Benvenuti a Wanderlust".

Alfa, dal duetto con Annalisa all’album “Nord” Nel 2020, il brano del giovane rapper “Sul più bello” fa parte della colonna sonora dell’omonimo film della regista Alice Filippi e vince i Nastri d'Argento per la migliore canzone originale. Alfa inizia a collaborare con grandi nomi della musica italiana: insieme ad Annalisa canta “San Lorenzo” mentre con Rosa Chemical incide “Snob”, singolo che anticipa il secondo album del rapper, “Nord”.

Proprio il video di questo singolo, in cui si vede un veloce bacio fra Alfa e Rosa Chemical, ha generato diverse polemiche e a cui l'artista aveva risposto con decisione: "Mi aspettavo critiche perché sono eterosessuale ed ero pronto a rispondere. Invece sono arrivati attacchi da over 40 che mi hanno accusato di promuovere l'omosessualità come fosse un brand. La musica può influenzare sicuramente la cultura, non certo il proprio orientamento sessuale", aveva detto a Tgcom24.

A proposito dell'uscita dell'album di debutto, il giovane cantautore genovese aveva raccontato a TgCom24: "Nord per me è una meta, una tappa che mi ha fatto capire che voglio lavorare nella musica". L'artista genovese ha costruito l'album come un viaggio interiore in dieci tappe durante il quale si scoprono altrettanti stati d'animo. "Questo album è nato completamente nel periodo della quarantena, mi ha curato. È stato come parlare con il mio migliore amico e allo stesso tempo un modo per dire prendo in mano la mia vita", aveva spiegato Alfa. Tra i tanti fortunati featuring, c'è stata anche nel 2022 la collaborazione con Mr. Gabriel con "You Make Me So Happy".

Alfa e il fenomeno della hit “Bellissimissima” “Inizia sempre con un ehi come stai?”. Con queste prime parole, Alfa ha conquistato l’estate 2023 con la canzone “Bellissimissima”. Successo in radio e su Spotify e virale su TikTok, “Bellissimissima” è stata una delle sorprese musicali dell’ultima estate. Nel videoclip di “Bellissimissima” vediamo Alfa insieme all’influencer Sofia Cerio mentre trascorrono una giornata insieme a Gardaland.

Quanti dischi d'oro ha Alfa? Nella sua carriera, il giovane artista ha ottenuto un triplo disco di platino (“Cin Cin”), tre dischi di platino (“Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Sul più bello”, “TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”) e sei dischi d’oro.