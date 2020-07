"Sul più bello", per Alfa le cose non vanno mai secondo i piani 

"Sul più bello" è il nuovo singolo di Alfa. Il brano del cantante genovese racconta di come le cose non vadano mai secondo i piani, e pur calcolando ogni minimo dettaglio, sempre accadrà qualcosa di non previsto. La canzone è la title track contenuta nella colonna sonora del film "Sul più bello", teen dramedy diretto da Alice Filippi. Da martedì 28 luglio è disponibile il videoclip ufficiale.

LEGGI ANCHE >

Dopo il lockdown Danti, Rovazzi e Raf sono finalmente "Liberi"

Il nuovo singolo arriva dopo il successo di “TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2” che con oltre 13 milioni di stream su Spotify ha ottenuto la certificazione di singolo disco d’oro, aggiungendosi al doppio disco di platino “Cin Cin” (oltre 61 milioni di stream) e ai due dischi d’oro “Testa tra le nuvole pt.1” (oltre 18 milioni di stream) e “Wanderlust!” (oltre 13 milioni di stream). Anche “Dove sei?” è stato classificato disco d’oro (oltre 15 milioni di stream).

"Ho sempre sognato di realizzare la colonna sonora di un film - spiega - così quando è arrivata la proposta ho accettato subito. Ho scritto il ritornello in 5 minuti sul terrazzo di casa mia a Genova con l’ukulele e così è nata 'Sul più bello'. Ho voluto fare una fotografia dei bei momenti che sto vivendo per poterli ricordare in futuro. Non sono tanto pratico di canzoni felici, stavolta ne ho scritta una in modo molto spontaneo partendo dal suono di uno strumento che mi ha sempre affascinato, l’ukulele. Con questo pezzo non cerco la normalità, ma spero che la cosa più bella e che meno mi aspetto bussi alle porte della mia vita. Io non cerco un lieto fine, voglio un finale a sorpresa!",

TI POTREBBE INTERESSARE: