Alfa, dalla Rete il nuovo idolo dei teenager: "I like fanno piacere ma sogno concerti esauriti"

Parte in Fabrique di Milano sold out, il 30 gennaio, il tour " Benvenuti a Wanderlust ", di Alfa . Il cantautore genovese è diventato in poco meno di un anno un vero fenomeno del pop nostrano, con numeri da capogiro in Rete e un doppio platino per il singolo "Cin Cin". Ora affronta il suo primo tour. "Venendo dal web dove sono abituato a numeri incredibili ma che sono sempre qualcosa di virtuale, riuscire concretizzare è qualcosa di straordinario" dice a Tgcom24 .

Il suo nome è Andrea De Filippi ma tutti hanno imparato a conoscerlo come Alfa. Con canzoni che oscillano tra il pop, il rap e l’indie, in meno di un anno ha totalizzato più di 39 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 88 milioni di stream su Spotify. I suoi pezzi sono arrivati anche a numerosi big, e persino il rapper americano Macklemore lo ha condiviso nelle sue storie di Instagram. Un percorso che ha portato alla pubblicazione del primo album, "Wanderlust", e ora al primo tour dal vivo.

Come mai hai scelto Alfa come nome d'arte?

Ho fatto il liceo classico e non riesco a distaccarmi da questa parte del mio carattere che tende all'irrequietezza e all'insoddisfazione. Quindi alfa, che significa in greco inizio, principio, sta a significare che mi sentirò sempre come fosse un nuovo inizio.

E non riesci a venire a patti con questo tuo modo di sentire le cose?

No, ma in realtà è un punto di forza perché mi dà la spinta a dare sempre il 101%

Quando hai iniziato a fare musica?

Suono la chitarra e il piano da una decina di anni. Sono partito dal mondo del rap, facevo delle battle di freestyle a Genova. Questo mi ha spinto a scrivere prima delle poesie e poi delle canzoni. Ma diciamo che sono entrato nell'ordine di idee di fare questa cosa seriamente solo nell'ultimo anno. Sicuramente non immaginavo di arrivare fin qui.

Per te è stato fondamentale l'uso dei social...

Usavo YouTube come sorta di diario, dove postavo le mie cose. Un utilizzo che era favorito dal fatto di avere poche visualizzazioni, quindi pur essendo su una piattaforma pubblica alla fine era cose poco più che private. Poi con "Cin Cin" è esploso tutto e la gente è andata a rivedere anche le cose vecchie che avevo messo online.

Qual era l'obiettivo che ti eri prefissato?

Il mio obiettivo è vivere di creatività. La musica in realtà l'ho sempre concepita come una parentesi. Anche per questo continuo a frequentare l'università, dove frequento la facoltà di Economia in inglese. Pe ricordarmi che la musica è un piacere, non è il mio lavoro, ma è qualcosa in cui mi immergo per distogliermi dalle pesantezze della vita. Vorrei riuscire a mantenere questo spirito almeno fino al primo album.

Certo la facoltà di economia non fa pensare a un lavoro basato sulla creatività...

E' giusto sviluppare entrambe le parti del cervello, quella più creativa e quella più pratica.

Hai dei modelli ai quali ti ispiri?

Il mio cantante preferito in assoluto è il rapper inglese Macklemore, ma amo molto anche Frah Quintale e tutto il mondo dell'indie italiano. A ogni modo non precludo nessuno genere, sto studiando per ampliare il mio bagaglio musicale.

Qual è il tuo sogno?

Non punto ad avere 10 milioni di follower ma il mio sogno è avere i concerti pieni. Avere qualcuno che viene a vederti e canta con te le tue canzoni è il massimo della soddisfazione.

Che emozioni ti suscita affrontare un tour dal vivo?

Il live è la sfida più grande. Mi sono preparato in maniera molto accurata per questo appuntamento, seguendo lezioni di canto, frequentando un vocal coach, studiando le basi da usare.... Non nascondo che ci sia un po' di preoccupazione ma c'è anche una grande voglia di fare bene.

Come saranno i concerti?

Sarò sul palco da solo e, per alcuni pezzi, accompagnato dal mio produttore Yanomi. Ci siamo ispirati allo show di Post Malone.

LE DATE DEL TOUR:

30 gennaio 2020 MILANO – Fabrique (SOLD OUT)

20 febbraio 2020 ROMA – Spazio Rossellini

21 febbraio 2020 ROMA – Spazio Rossellini (SOLD OUT)

23 febbraio 2020 POZZUOLI (NA) – Duel Beat

6 marzo 2020 BOLOGNA – Locomotiv Club

8 marzo 2020 FIRENZE – Viper Theatre

POTREBBE INTERESSARTI: