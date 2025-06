L'intervista di Alessandra Celentano al podcast "In Camerino" di Marcello Sacchetta ha avuto il sapore di una rimpatriata. Il padrone di casa per anni è stato uno dei ballerini professionisti di "Amici" e insieme alla maestra ha ricordato l'edizione in cui tra gli allievi era presente Stefano de Martino. La Celentano non ha mai nascosto che, a suo parere, De Martino non aveva le doti necessarie per emergere nel mondo della danza ed è contenta che si sia affermato in altri ambiti. Oltre al successo televisivo, infatti, Stefano De Martino ha anche portato a teatro il suo one man show "Meglio Stasera" (incassando i complimenti della sua ex Emma Marrone).