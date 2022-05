"La Pupa e il Secchione Show", vince la coppia formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti

Maria Laura De Vitis

Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti sono i vincitori della finale de "La Pupa e il Secchione Show". In una serata ricca di emozioni e colpi di scena, in cui Luigi Mario Favoloso ha chiesto a Elena Morali di sposarlo e Soleil Sorge e Gianmarco Onestini hanno avuto un duro confronto, la "coppia degli esclusi" è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria finale e il montepremi di 20mila euro dopo aver battuto nel bagno di cultura finale il duo composto dalla pupa Emy Buono e dal secchione Alessandro De Meo.

Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti, chi sono i vincitori de "La Pupa e il Secchione Show"

Maria Laura De Vitis

"La Pupa e il Secchione Show"

Gianmarco Onestini

Mila Suarez

Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis intraprende la sua avventura a "La Pupa e il Secchione Show" con Gianmarco Onestini. La sua vita all'interno della villa è sin da subito particolarmente turbolenta, in particolare per il rapporto con Mila Suarez: Maria Laura vorrebbe conoscere meglio il suo secchione Gianmarco, ma è molto gelosa della relazione che sembrerebbe stare nascendo tra lui e Mila. Inoltre, sarebbe stata presa di mira a causa della sua precedente relazione con Paolo Brosio.

La coppia scoppia quando Gianmarco la abbandona per continuare il suo percorso proprio insieme a Mila. Maria Laura, grazie alla sfida in vasca, riesce però a rubare il secchione Alessandro a Emy Buono. La settimana successiva, però, Alessandro decide di tornare con Emy, lasciando nuovamente sola Maria Laura.



La pupa tenta quindi di rubare invano il secchione a un'altra concorrente, Asia Valente. Durante la semifinale, trova finalmente il suo secchione definitivo: Edoardo Baietti, 27enne laurea in Filosofia alla Sapienza di Roma, con il massimo dei voti. Attualmente è un docente universitario a contratto e giornalista. Inizialmente assegnato a Paola Caruso, il secchione era rimasto solo dopo la squalifica della sua pupa. Dopo esser stato scartato da Mila che è voluta restare in coppia con Onestini, Baietti si è ritrovato con Maria Laura nella coppia degli "esclusi", ma vincitori.