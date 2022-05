La proposta di matrimonio di Luigi Favoloso a Elena Morali: "Sposiamoci"

Serata di emozioni e sorprese nella finale de

"La Pupa e il Secchione Show"

Elena Morali

proposta di matrimonio

Luigi Mario Favoloso

. A vivere uno dei momenti più emozionanti della serata è statache, poco dopo essere stata eliminata a un passo dal traguardo, ha ricevuto unadal compagno: "Ti amo e te lo volevo dire in tutti i modi - ha esordito Favoloso -. Credo che tu mi abbia fatto innamorare per la seconda volta e penso che mi farai innamorare tutti i giorni".

"Non ti prometto che sarà sempre una bella giornata ma ti prometto che io ci sarò anche nelle giornate brutte - ha continuato

Favoloso

Elena Morali,

-. Io e te ci siamo sposati in Africa e penso che sia arrivato il momento di sposarci anche in Italia".emozionata, lo abbraccia tra le lacrime pronunciando l'atteso sì."Faccio una fatica enorme a parlare di quello che ho veramente dentro. Non mi sono perso un secondo di te. Hai fatto un percorso straordinario. Hai fatto vedere per la prima volta dopo tanti anni che fai televisione che cosa sei: intelligente, bellissima e anche tremendamente fragile", ha concluso Favoloso.