Vecchi dissapori tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini? Lei lo attacca: "Sei un gradasso, portami rispetto"

tra. Il concorrente del programma condotto da, dopo una delle prove sostenute con la sua pupa, non ha digerito il voto della giurata Soleil, che ha assegnato loro uno zero precludendo le possibilità di vittoria finale. Tra i due, che si conoscono molto bene visto che Soleil è stata insieme al fratello di Onestini per diverso tempo, sono sembrati tornare a galla vecchi dissapori.

"Ho trovato la vostra esibizione poco precisa - ha dichiarato Soleil - inoltre non trovo giusto vedervi in finale perché Mila non ha rispettato il senso del gioco. Anche se il suo è stato un passato difficile in cui non ha avuto la possibilità di studiare, questa era la sua possibilità di riscattarsi e non ha voluto farlo. Quindi mi sembra giusto dare zero anche nei confronti delle altre pupe e degli altri pupi che si sono impegnati nel corso del programma". Un attacco senza peli sulla lingua che non è piaciuto alla coppia: "

Non è giusto

Tu sei un gradasso

- è intervenuto Onestini in difesa della sua pupa Mila - anche in altre occasioni abbiamo ricevuto voti molto bassi. Questo significa sentirsi forti solo perché si è in posizione di superiorità". "e devi rispettare la mia decisione - ha sbottato Soleil - devi imparare ad accettare il voto della giuria e con questo ho chiuso", ha concluso prima di voltare le spalle alla coppia.