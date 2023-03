Vasco Rossi, la nuova estate live del Komandante parte da Rimini

Per Vasco Rossi quello dell'appuntamento con l'"anteprima" è ormai consueto, un antipasto alla vigilia della partenza vera e propria della grande carovana "Vasco Live. On the road again". E questa volta tocca a Rimini. Erano giorni che il tam tam girava in Rete e ora è arrivata la conferma. Un'anteprima inedita per un tour che toccherà piazze in gran parte rimaste fuori dal trionfale tour dei record del 2022. Si inizia da Bologna, "la prima volta" di una partenza da casa per il rocker emiliano, con ben quattro date allo stadio Dall'Ara, il 6,7,11 e 12 giugno, per proseguire verso sud con doppia data a Roma, il ritorno all’Olimpico il 16 e 17 giugno. Si passa quindi in Sicilia, a Palermo il 22 e 23 giugno con un doppio evento allo stadio La Barbera che non veniva concesso da oltre 25 anni e, infine, a Salerno, il 28 e 29 giugno allo stadio Arechi.