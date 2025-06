L'ultimo saluto ad Alvaro Vitali presso la Chiesa di San Pancrazio

Come mai non sia stata scelta la Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo per le esequie di Alvaro Vitali non è stato spiegato, visto che è in questa chiesa, che si svolgono da sempre i funerali dei grandi artisti e lui lo era. Ha recitato in oltre 150 film e ha saputo vestire i panni di Pierino, ma anche quelli più seri lavorando con Federico Fellini, Alberto Sordi, passando per Dino Risi e Luigi Magni. Attore e caratterista, nonostante la notorietà acquisita negli anni 70 e 80 con il filone della commedia sexy all'italiana, ha lavorato con i più grandi tra gli artisti e registi del nostro cinema.