Morte Alvaro Vitali: non solo Pierino, al cinema con i grandi registi

Federico Fellini lo volle con sé in "Satyricon" (1969), dove interpretava uno degli attori della compagnia di Vernacchio. Per lui si trattò del debutto assoluto sul grande schermo, a soli 19 anni. Per Vitali, che sino ad allora aveva lavorato come elettricista, si spalancarono così le porte del cinema. Con Fellini recitò ancora in "I Clowns" (1970), "Roma" (1972) e "Amarcord". Nel 1972 recita in "Che?" di Roman Polanski, mentre nel 1973 ha una piccola parte in "La Tosca" di Luigi Magni, al fianco di mostri sacri come Vittorio Gassmann, Gigi Proietti e Monica Vitti. Nello stesso anno esce "Polvere di stelle", l'omaggio di Sordi al morente mondo dell'avanspettacolo, dove Vitali è il ballerino di tip-tap. E ancora: nel 1974 è in "Romanzo popolare" di Mario Monicelli, mentre con Dino Risi lavora in "Mordi e fuggi" (1973), "Profumo di donna" (1974) e "Telefoni bianchi" (1976).