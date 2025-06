Morte Alvaro Vitali, Banfi: "Bravissimo e simpaticissimo, sei servito tanto al nostro cinema"

"Non è facile fare quello che sto facendo adesso. Tutto si può dire di me, ma non che non sono altruista e amico di tutti. Figuriamoci se non potevo esser amico di Alvaro". Sono le parole di Lino Banfi che affida a un video sui social il suo ricordo di Alvaro Vitali.



"Sono capitate due strade diverse, come si fa a fare le stesse cose. Uno fa una cosa, uno fa un'altra. Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare. Quello che tu hai detto mi ha fatto male, forse l'avrei detto anche io al posto tuo. Sono rimasto scioccato per la tua mancanza. Eri bravissimo e simpaticissimo e sei servito tanto al nostro cinema", ricorda Banfi tornando anche sul loro rapporto incrinatosi negli ultimi anni, come reso noto dallo stesso Vitali.