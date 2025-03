Nadia Cassini, il ricordo di Lino Banfi: "Brava e altruista, che tormento quella scena in sauna"

"Film del genere non sono più proponibili, non se ne fanno più perché non interessano a nessuno vedere queste cose, neanche i ragazzini si divertirebbero - prosegue l'attore -. Allora era proibito vedere quei film 'dove si vedono le donne nude', come dicevano le mamme. Adesso se una di loro dice una cosa del genere il figlio le fa una pernacchia. È un fatto normale, il bambino capisce a 10 anni cosa vuol vedere. La faccia bella di quei film era il divertimento che davamo noi comici, la bellezza femminile era una scusa per mandare la gente al cinema a curiosare, ma poi si divertivano e uscivano dalla sala sorridenti. Eravamo noi gli accompagnatori di quelle bellezze".