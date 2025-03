Morta Nadia Cassini, stella della commedia sexy italiana degli anni 70

Nata a Woodstock il 2 gennaio del 1949 e figlia d'arte (il padre tedesco e la madre italiana erano attori di vaudeville e Nadia nacque durante una tournée), Nadia (il cui vero nome era Gianna Lou Muller) arrivò in Italia nel 1968, seguendo il marito, il conte Igor Cassini, fratello dello stilista Oleg. Diventata popolare con "Il dio serpente", cult movie di Piero Vivarelli in cui sfoggiava un nudo integrale, in seguito al divorzio dal marito aveva lasciato l'Italia trasferendosi a Londra, dove si era risposata con l'attore greco Yorgo Voyagis e avuto una figlia, Kassandra. Tornata nel nostro Paese, nel 1979 ottenne il primo ruolo da protagonista entrando nel filone comico-erotico. Il film in questione è "L'insegnante balla... con tutta la classe" cui seguiranno "classici" del genere come "L'infermiera nella corsia dei militari" (1979) e "La dottoressa ci sta col colonnello" (1980). In quegli anni Nadia diede scandalo anche in televisione, con una sua apparizione vicino a Lando Buzzanca durante la quale mostrò il sedere coperto solo da un sottilissimo perizoma, venendo per questo denunciata per "simulazione di atto sessuale contro natura" da parte di un telespettatore.