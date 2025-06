Gloria Guida racconta di Vitali dispiaciuto perché non riusciva più a lavorare: "Alvaro si lamentava delle mancate proposte di lavoro, ma, in fondo, è stato lo stesso per tutti noi, mi ci metto anche io. Se non abbiamo più lavorato assieme non è dipeso da me, a cui pure sono mancate certe offerte. Solo che poi magari si creano altri interessi nel tempo e la vita va avanti, anche se in un altro modo. Ma la mancanza di offerte lavorative da parte del cinema lo aveva fatto senza dubbio soffrire parecchio".