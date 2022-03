Ucraina, Leonardo DiCaprio a sostegno delle vittime della guerra: "Hanno perso tutto, aiutiamole"

Colpito dalla drammatica situazione, l'attore premio Oscar, a corredo di foto di profughi e luoghi bombardati, ha scritto: "Le vittime della guerra in Ucraina hanno perso tutto, dai loro cari ai materiali di base per la sopravvivenza".

Per aiutare la popolazione in difficoltà, DiCaprio invita, quindi, i suoi oltre 52 milioni di seguaci a supportare le associazioni che si trovano sul territorio "dedicando il proprio personale e le proprie risorse a sostegno delle famiglie e delle persone innocenti".

Non è la prima volta che l'attore scende in campo per una causa sociale. Da anni è, ad esempio, in prima linea nella lotta per la salvaguardia dell'ambiente e nelle tematiche green, tanto che una nuova pianta recentemente scoperta nella foresta di Ebo, in Camerun, che nel febbraio 2020 ha rischiato la deforestazione, ha preso il suo nome. Si chiama, infatti, "Uvariopsis dicaprio".

