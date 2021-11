C'è anche DiCaprio alla Cop26, ma una donna aborigena australiana lo "attacca": "Parla della nostra terra distrutta"

IPA 1 di 16 IPA 2 di 16 IPA 3 di 16 IPA 4 di 16 Afp 5 di 16 Afp 6 di 16 IPA 7 di 16 IPA 8 di 16 IPA 9 di 16 IPA 10 di 16 IPA 11 di 16 IPA 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Camicia bianca, abito blu con la spilla simbolo della battaglia ecologista e mascherina nera sul volto. Si è presentato così Leonardo DiCaprio a Glasgow per la Cop26. Da sempre ambientalista convinto e promotore di iniziative per la tutela dell'ambiente, oltre che testimonial dell'Onu per il cambiamento climatico, l'attore è stato letteralmente assalito da giornalisti e attivisti. Tra loro una donna indigena australiana gli ha urlato tra la folla insistentemente, prima di essere allontanata dalle forze dell'ordine: "Signor DiCaprio, parli con le donne indigene in Australia delle pratiche di fracking nella loro terra!".