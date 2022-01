Di Caprio sempre più "green": anche una nuova specie di albero avrà il suo nome

Leonardo DiCaprio è sempre più "green". E adesso anche un albero porta il suo nome. Si chiama infatti "Uvariopsis dicaprio" una nuova pianta recentemente scoperta nella foresta di Ebo, in Camerun , che nel febbraio 2020 ha rischiato la deforestazione. Il nome è stato volutamente dedicato a Leonardo DiCaprio dai ricercatori dei giardini botanici reali di Londra, i Royal Botanic Gardens di Kew, come ringraziamento e omaggio per l'attenzione rivolta dalla star di Hollywood all'area protetta di Yabassi Key, all'interno della Ebo Forest.



Un anno fa infatti proprio questa foresta ha rischiato di scomparire a causa della drastica e contestata decisione del governo del Camerun di avviare lo sfruttamento dell’area per il taglio degli alberi. DiCaprio, da sempre in prima linea nella lotta per la salvaguardia dell'ambiente e nelle tematiche green si schierò subito sui social media e si unì alle proteste degli ambientalisti e degli scienziati.

Il loro intervento e il rumore mediatico scatenato portarono alla sospensione del programma di disboscamento. E' per questo che quando gli scienziati e i botanici hanno scoperto la nuova specie di albero, la loro decisione è stata subito quella d'intitolarlo al famoso attore hollywoodiano per ringraziarlo del suo contributo.



"Abbiamo molto apprezzato il supporto che Leo ci ha dato nella campagna per proteggere Ebo l’anno scorso, quindi ci è sembrato opportuno onorarlo in questo modo, dando a lui il nome di una specie unica in questa foresta", ha detto uno dei botanici dei Royal Botanic Gardens.

L'"Uvariopsis dicaprio" è una specie botanica tropicale dai fiori gialli sul tronco, alta fino a 4 metri e annoverato tra le 205 specie scoperte nel 2021 dai botanici britannici e dai loro colleghi in tutto il mondo, ma già classificata tra gli alberi “in pericolo di estinzione“ a causa di minacce come la siccità e il disboscamento.