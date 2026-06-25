Nel giorno del suo 43esimo compleanno, Tommaso Paradiso ha scelto di guardarsi indietro e ripercorrere i mesi che hanno segnato la sua vita personale e professionale. Lo ha fatto attraverso un carosello pubblicato su Instagram, una raccolta di immagini che racconta un periodo particolarmente intenso, scandito da successi musicali, concerti, nuovi progetti e importanti traguardi familiari.