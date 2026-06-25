Le foto del matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni
© Instagram | Le nozze di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni
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Tramite un carosello pubblicato su Instagram, il cantautore ha ripercorso alcune delle tappe più significative degli ultimi dodici mesi, incluso il matrimonio
© Ufficio stampa
Nel giorno del suo 43esimo compleanno, Tommaso Paradiso ha scelto di guardarsi indietro e ripercorrere i mesi che hanno segnato la sua vita personale e professionale. Lo ha fatto attraverso un carosello pubblicato su Instagram, una raccolta di immagini che racconta un periodo particolarmente intenso, scandito da successi musicali, concerti, nuovi progetti e importanti traguardi familiari.
Nelle fotografie condivise sui social, il cantautore romano ha raccolto alcuni dei ricordi più significativi degli ultimi dodici mesi. Tra gli scatti trovano spazio i concerti dal vivo, momenti dietro le quinte, istanti trascorsi in famiglia e immagini legate al matrimonio con Carolina Sansoni. Ad accompagnare il post c'è una breve ma significativa riflessione: "2025/26: Figlia, disco, Sanremo, casa, tour, matrimonio, tour. E oggi sono 43. Auguri a tutti per tutto, viva l'amore!".
Poche parole che sintetizzano un periodo ricco di cambiamenti e soddisfazioni. Dai primi mesi della figlia Anna fino agli impegni artistici che lo hanno riportato stabilmente sotto i riflettori, Paradiso ha voluto celebrare tutto ciò che ha reso speciale quest'ultimo anno.
Tra le immagini che hanno attirato maggiormente l'attenzione dei fan ci sono quelle dedicate alla sfera privata. Il cantante ha infatti mostrato alcuni momenti vissuti insieme alla figlia Anna, diventata una presenza sempre più importante nella sua quotidianità. Non sono mancati nemmeno i riferimenti al matrimonio con Carolina Sansoni, celebrato dopo una lunga relazione. Gli scatti condivisi restituiscono l'immagine di una fase particolarmente serena della sua vita, nella quale carriera e affetti sembrano procedere di pari passo.
Tra i protagonisti di questo periodo c'è anche la musica. Lo scorso 19 giugno Paradiso ha pubblicato il singolo "Agitare Coca Cola", arrivato dopo il successo di "I romantici", certificato Disco d'Oro.
Il brano racconta una storia d'amore estiva fatta di emozioni improvvise, entusiasmo e nostalgia. Attraverso immagini quotidiane e riferimenti alla vita contemporanea, il cantautore costruisce il ritratto di una relazione intensa e imprevedibile, destinata a lasciare il segno anche quando finisce.
Dopo il tour nei palasport e gli impegni degli ultimi mesi, Tommaso Paradiso è pronto a tornare sul palco anche durante l'estate. I concerti in programma a luglio porteranno il cantautore in diverse città italiane, dove presenterà dal vivo sia i brani del nuovo album sia alcuni dei suoi successi più amati.
Tra le tappe annunciate figurano il Bassano Music Park di Bassano del Grappa il 14 luglio, lo Stadio del Mare di Pescara il 16 luglio, il Sotto il Vulcano Fest di Catania il 18 luglio, l'Oversound Music Festival di Bari il 21 luglio, il SalernoSounds il 23 luglio e l'Alguer Summer Festival di Alghero il 25 luglio.
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