Un bambino di nove anni, un gruppo di compagni davanti a una scuola di Imola e un attore che li guarda come se già sapesse. Tra i tanti omaggi che in queste ore accompagnano la nascita del nuovo iridato della F1 Kimi Antonelli, quello di Stefano Accorsi è tra i più toccanti. Stamattina, il bolognese ha ripescato sui suoi canali gli scatti dal set di una scena di Veloce come il vento, il film di Matteo Rovere girato a Imola nel 2016. In quel film Stefano Accorsi è Loris, un ex pilota imolese ormai ai margini. Nella scena ricordata va a ritirare il fratellino da scuola, all'Alberghetti di viale Dante, e si imbatte nei compagni del bambino: fra loro c'è anche il piccolo Kimi, al suo debutto davanti alla macchina da presa.