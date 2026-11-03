Stefano Accorsi sul set con Kimi Antonelli: "Si può dire che ti ho visto nascere"
L'attore pubblica sui social le foto di una scena del film di Matteo Rovere in cui il futuro campione di Formula 1, che all'epoca era solo un bambino, aveva recitato in una piccola parte
Un bambino di nove anni, un gruppo di compagni davanti a una scuola di Imola e un attore che li guarda come se già sapesse. Tra i tanti omaggi che in queste ore accompagnano la nascita del nuovo iridato della F1 Kimi Antonelli, quello di Stefano Accorsi è tra i più toccanti. Stamattina, il bolognese ha ripescato sui suoi canali gli scatti dal set di una scena di Veloce come il vento, il film di Matteo Rovere girato a Imola nel 2016. In quel film Stefano Accorsi è Loris, un ex pilota imolese ormai ai margini. Nella scena ricordata va a ritirare il fratellino da scuola, all'Alberghetti di viale Dante, e si imbatte nei compagni del bambino: fra loro c'è anche il piccolo Kimi, al suo debutto davanti alla macchina da presa.
La scena del film all'Alberghetti e il bagno in piscina organizzato da Stefano Accorsi
Il personaggio di Stefano Accorsi guida poi la comitiva di bambini in piscina, dopo aver manomesso i lucchetti all'entrata, per un tuffo fuori programma. A corredo delle immagini Accorsi scrive: "Si può dire che ti ho visto nascere Kimi, vacca boia! Forza Campione! Continua a divertirti come fai. E un grande abbraccio ai tuoi".
Il rapporto con la famiglia del pilota Mercedes ha radici precise: durante la lavorazione il regista ha contattato l'Antonelli Motorsport di Marco, papà del pilota, e dalla collaborazione è nata la scelta di far mettere alla scuderia le auto per le riprese.
Quando il cinema anticipa la realtà
Dieci anni dopo, il film sembra quasi una profezia. Nel 2016 arrivava in sala una storia di motori con Stefano Accorsi e una giovanissima Matilda De Angelis, allora alle prime armi, e nessuno poteva immaginare che tra le comparse ci fosse già chi oggi ha vinto il titolo mondiale a soli vent'anni, il più giovane mai salito su quel trono, al volante della Mercedes.
Anche Matteo Rovere ha condiviso due scatti con lui su Instagram: "Eccolo Kimi Antonelli che dieci anni fa mi stringe il braccio sul set di Veloce come il vento, pronto ad affacciarsi alla vita. O forse sta solo cercando le chiavi della 205 Gti, già pronto a scappare via in derapata?!". Un caso in cui la realtà, per una volta, ha superato anche la sceneggiatura.