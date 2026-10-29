Stefano Accorsi e Bianca Vitali: le foto più belle della coppia
© Instagram | Stefano Accorsi e Bianca Vitali
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Sullo schermo cambia faccia a ogni film, ma a casa c'è un ruolo che non lascia mai: quello di papà, a tempo pieno. Stefano Accorsi, cinque figli, ha approfittato di una pausa dal lavoro per passare un sabato mattina in famiglia al parco Ravizza di Milano, nella zona dell'università Bocconi, come riporta il magazine "Chi". Con lui la moglie Bianca Vitali, i tre figli Lorenzo, Alberto e Davide, nato appena due mesi fa, e Athena, la figlia avuta dalla relazione con Laetitia Casta.
La gita comincia poco dopo le undici, senza un piano preciso: il più piccolo nel passeggino, i fratelli più grandi che scalpitano per giocare, tutti insieme e basta. Appena arrivati, "Chi" racconta di Accorsi, 55 anni, e Bianca, 35, che si concedono un caffè al chiosco mentre i bambini si lanciano nell'area giochi, dove la calamita è la zip line. L'attore li tiene d'occhio da vicino, tra due chiacchiere con la moglie e un'occhiata al passeggino. Athena, 17 anni, si prende volentieri cura del fratellino, a suo agio nel ruolo di sorella maggiore. La ragazza vive a Parigi con la madre, ma torna spesso a Milano per stare con il padre e i fratelli. A Parigi abita anche Orlando, 20 anni, l'altro figlio di Accorsi e Casta, che ha trascorso diversi anni a Milano e oggi studia Economia.
Stefano Accorsi e Bianca Vitali si sono sposati il 24 novembre 2015 a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza, e fra poco festeggeranno undici anni di matrimonio. Un legame solido, di quelli che reggono anche ai ritmi di una casa sempre in movimento, e da cui sono arrivati Lorenzo, nel 2017, Alberto, nel 2020, e Davide, venuto al mondo il 29 agosto.
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Per Bianca le giornate sono un continuo incastro tra famiglia e lavoro: continua a seguire i suoi impegni con "Le Iene", alternando il lavoro da casa e le presenze in studio. Con tre bimbi piccoli, di cui uno appena nato, serve qualche equilibrismo e inevitabilmente anche un aiuto, ma lei sembra riuscire a tenere tutto insieme e, per i suoi uomini di casa, si fa in quattro. L'arrivo di Davide ha cambiato i ritmi di una famiglia già parecchio movimentata, con due bambini in età scolare da seguire ogni giorno.
Anche per Accorsi il calendario è fitto: dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma del nuovo film di Paolo Genovese, "Il rumore delle cose nuove", in uscita il 12 novembre, tornerà a teatro con "Nessuno. Le avventure di Ulisse", rilettura contemporanea dell'Odissea scritta da Emanuele Aldrovandi e diretta da Daniele Finzi Pasca. Altri quattro film sono in arrivo, uno dei quali in lavorazione proprio in queste settimane a Roma. Per questo, in attesa di rimettersi in viaggio, ogni momento libero diventa tempo per i suoi cari.
© Instagram | Stefano Accorsi e Bianca Vitali
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