La gita comincia poco dopo le undici, senza un piano preciso: il più piccolo nel passeggino, i fratelli più grandi che scalpitano per giocare, tutti insieme e basta. Appena arrivati, "Chi" racconta di Accorsi, 55 anni, e Bianca, 35, che si concedono un caffè al chiosco mentre i bambini si lanciano nell'area giochi, dove la calamita è la zip line. L'attore li tiene d'occhio da vicino, tra due chiacchiere con la moglie e un'occhiata al passeggino. Athena, 17 anni, si prende volentieri cura del fratellino, a suo agio nel ruolo di sorella maggiore. La ragazza vive a Parigi con la madre, ma torna spesso a Milano per stare con il padre e i fratelli. A Parigi abita anche Orlando, 20 anni, l'altro figlio di Accorsi e Casta, che ha trascorso diversi anni a Milano e oggi studia Economia.