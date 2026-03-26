Spotify, stretta sulle canzoni IA con una nuova funzione

È ancora in fase di sperimentazione ma l'obiettivo è chiaro: limitare la quantità di brani generati con l'Intelligenza artificiale. Con la nuova funzione "Protezione del profilo dell'artista", Spotify alza un muro di fronte ai contenuti IA. Secondo i dati diffusi dal sito Engadget, ogni giorno sulla piattaforma vengono caricati circa 50mila brani di origine artificiale e in un anno ne sarebbero stati rimossi 75 milioni.