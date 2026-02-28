"Mi sono interrogato per capire se istituire questa sezione, ma ho pensato che era troppo prematuro, perché i film d'autore con Ia sono ancora pochi", ha spiegato Barbera. "Magari lo farò in futuro, ma nel regolamento ho aggiunto che sono ammessi anche film che fanno uso limitato dell'intelligenza artificiale e non è un passo scontato, perché molti festival rifiutano questo. Io credo che sia un errore clamoroso, come se vent'anni fa avessimo detto che non accettiamo film fatti con effetti speciali", ha aggiunto.