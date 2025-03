"È solo una questione terminologica - ha detto Barbera - da diversi anni, ormai, non usiamo più il termine ‘madrina’ e parliamo di ‘conduzione’ della cerimonia di apertura e chiusura". Non solo. Anche il quotidiano "Il NordEst" ha riportato le parole del direttore della Mostra del Cinema: "Rivoluzioneremo la cerimonia di apertura per renderla un po’ meno ingessata. E quest'anno non avremo più una madrina, ma una conduttrice, o perché no, un conduttore. Una scelta sostenuta dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per valorizzare questa figura, trasformando la madrina, che si presenta sul palco e legge una presentazione, in una conduttrice che regge i giochi e avrà un ruolo più attivo".