Shakira ha svelato di che si stava ancora riprendendo dalla separazione da Gerard Piqué quando il padre William Mebarak Chadid venne ricoverato in seguito a una caduta: "Era venuto a Barcellona (nella casa da cui il suocero l'ha poi sfrattata ndr.) per starmi vicino, dopo che la tristezza per la separazione mi stava consumando. Durante la prima comunione di Milan è rimasto gravemente ferito per un incidente. E' successo tutto in una volta, pensai che non sarei sopravvissuto a quel caos a valanga".