Rocco Siffredi sul ritiro di Malena: "Dopo un lutto non era più la stessa"

Rocco Siffredi è stato lo scopritore di Malena ed è stato legato professionalmente a lei praticamente per tutta la carriera della pornostar, al punto che uno degli ultimi lavori da lei fatti è stato un film diretta da Rocco in cui era la protagonista insieme alle altre pornodive italiane Valentina Nappi e Martina Smeraldi. Quindi per lui è stata una sorpresa l'improvviso voltafaccia rispetto a un mondo che Malena aveva sempre esaltato, anche se questo è avvenuto tempo fa. "Lo sapevamo e allo stesso tempo credo che dispiaccia un po' a tutti se lei sta male, non il fatto che ha lasciato, attenzione". Rocco nell'intervista spiega anche come Malena abbia voluto tagliare tutti i ponti con lui. "Mi ignora e non risponde più al mio telefono da due anni - spiega -. Circa un anno mi ha risposto, forse per sbaglio, e poi mai più. È come se volesse tagliare il cordone ombelicale per sempre con questo mondo qua. Mi dispiace perché volevo capire come poterla aiutare".