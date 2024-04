Tgcom24

Tantissimi i commenti per la formazione, professionale, di questa inattesa coppia, da "L’incontro tra la mia infanzia ed adolescenza" a "La coppia di cui avevo bisogno", e poi "Non succede ma se...ah, forse succede!" e ancora "Sarebbe l’unico modo per rendere la vita di noi millennials degna di essere vissuta" e così via con toni tra il divertito e l'ironico, con tante scherzose allusioni legate alle sigle televisive cantate della regina dei cartoni e alla fama di Siffredi come re del porno.

Con quali novità e con quale tipo di collaborazione la strana coppia di vip abbia deciso di stupire il proprio pubblico non è però ancora chiaro e gli indizi sono pochi. Siffredi e la D'Avena si sono avvicendati sul palcoscenico del PalaPrometeo Estra domenica. Cristina ha regalato un live e un successivo meet & greet, poi i due si sono fatti immortalare insieme.

Proprio in queste settimane la cantante è in giro per l’Italia con una serie di show evento, durante i quali ripropone alcuni dei suoi più celebri pezzi, da "Occhi di gatto", a "Mila e Shiro", passando per "I Puffi" e l'iconica "Kiss me Licia".