Rocco Siffredi, il pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una pop star internazionale, icona dalle mille contraddizioni, raccontata dai media e celebrata dal cinema fa quindi il suo debutto a teatro per raccontarsi finalmente in prima persona con uno spettacolo, in tour da ottobre nei teatri di tutta Italia e anticipato da alcune anteprime estive. Un viaggio appassionante, intimo e divertente, in una vita e in una carriera incredibili, guidato dalla voce del suo stesso protagonista, che per la prima volta si racconta “come avrebbe sempre voluto fare”.