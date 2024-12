Valentina Nappi svela il segreto della sua... presunta gravidanza

Era bastata una foto col pancione condivisa per scatenare i social sulla sua ipotetica gravidanza. Adesso Valentina Nappi svela, con un video pubblicato su Instagram, il semplice escamotage utilizzato per far credere a tutti di essere incinta. Nella clip si vede la pornostar "in dolce attesa" piegarsi per estrarre dal vestito un peloso peluche rosa e poi mostrare la pancia perfettamente piatta. "Are you really capable of judging reality?" chiede l'attrice: Siete davvero in grado di giudicare la realtà?". A guardare le centinaia di commenti e condivisioni scaturite dal suo primo post... ingannevole, forse la risposta alla sua domanda è "no".