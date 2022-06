Valentina Nappi si farà annusare dal pubblico per una performance di arte contemporanea

Angelina Jolie e Brad Pitt... come erano belli quando non erano in guerra

Ad annunciare l'iniziativa è stato

Antonio Manfredi, ideatore e direttore del museo campano di arte contemporanea

KAMAAK

, sottolineando che l'azione artistica sarà accompagnata dai suoni ambient e dilatati diche eseguiranno, dal vivo, anche i brani tratti dall'ultimo Ep "Imperfect Disconnect".

"Gli odori ci aiutano a riconoscere la realtà e a catalogare quello che è buono e quello che è pericoloso, annusare significa tornare indietro e ricordare quello che si è appreso da piccoli o cercare nuove definizioni per nuovi odori - ha spiegato -. Così

il corpo dell'attrice hard

preparato con delle essenze dallo chef Pasquale Trotta

Valentina Nappi,, si offrirà all'esperienza olfattiva del pubblico mettendo in atto, attraverso le molecole odorose, una corrispondenza alle conoscenze ataviche, ai ricordi e alla definizione stessa della realtà".

La relazione instauratasi attraverso il corpo di Valentina Nappi tra il pubblico e le proprie sensazioni, aggiunge, verrà poi riportata su fogli che contribuiranno alla documentazione/installazione della performance. Il progetto si inserisce in un ciclo di eventi del CAM legati ai sensi in cui musica, azioni artistiche, video e mostre coinvolgono un pubblico sempre più eterogeneo. Per partecipare alla performance è necessaria la prenotazione via mail.