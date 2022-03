Danika Mori, la ragazza della porta accanto che si è guadagnata un posto tra le pornostar internazionali

E oltre 800mila appassionati che seguono la sua pagina su Pornhub. Il suo nome è Federica ma per tutti è Danika Mori . La 32enne siracusana ha trasformato la voglia di trasgredire privatamente in una professione decisamente remunerativa e si è guadagnata un posto al sole diventando una delle venti pornostar più seguite a livello internazional. Posizione consacrata dal premio vinto agli ultimi Pornhub Awards .

E' proprio il caso di dire che il successo Danika se l'è costruito in casa. Tutto è cominciato nel 2016, quando il suo compagno, Stefano (ma in arte

Steve Mori

Pornhub

) le ha proposto di rendere il mondo partecipe di quelli che erano i loro incontri sessuali. E che ci fosse del talento da sfruttare sono stati i numeri a certificarlo: dopo aver caricato i primi video su, la celebre piattaforma di pornografia, in sole due settimane le visualizzazioni sono arrivate a 16 milioni.

Merito soprattutto di un'esuberanza passionale e di una predisposizione fisica che la porta ad orgasmi molto... coreografici. Che poi sono quelli che le sono valsi il premio agli ultimi Pornhub Awards, dove ha portato a casa la statuetta come "Miglior performer squirting", la stessa categoria in cui aveva vinto anche nel 2019 (nel 2018 il primo riconoscimento ottenuto era stato come "Top anal performer"). Vittorie che certificano la sua popolarità perché a votare non era una giuria ma direttamente gli utenti della piattaforma.

Negli ultimi anni il mondo del porno è molto cambiato e Danika è un perfetto esempio delle star attuali: regina dei social, si divide senza problemi tra tutte le piattaforme, da Instagram a

Telegram

Twitter

OnlyFans

YouTube

, da, usando linguaggi (del corpo) diversi a seconda delle situazioni, alternando profili espliciti ad altri decisamente senza censure, raccogliendo ovunque follower come fosse una pesca a strascico mentre i suoi video raccolgono centinaia di milioni di visualizzazioni. E siccome differenziare è la parola d'ordine, susi distingue come testimonial di sex toys.

La forza di Danika è nella sua semplicità: il suo fisico minuto (1,55 per 40 chili) non ha visto l'ombra di un bisturi, la maggior parte dei video sono realizzati con il compagno Steve (anche se non mancano ospiti che si aggiungono al menage familiare) ed è spiritosa. Come nel caso del tweet con cui ha festeggiato l'ultimo premio: un tuffo dalla barca in un mare azzurrissimo. Una vera e propria spanciata che Danika ha commentato così: "Questo è il mio peggior tuffo mai filmato ma si adatta bene al contesto"...

