Malena si ritira dal porno: "Mi sono fatta male come donna"

Guardando il suo passato, rivela anche che ogni scelta che ha fatto nella sua vita, "è stata l’opposto di quello che il cuore mi diceva di fare. Una sorta di ribellione". Il porno, invece, è stato "uno sbaglio e sono certa di aver già pagato. Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco. Mi sono fatta male da sola come donna".





L'addio al porno Poi è arrivata la decisione di dire addio al porno: "Non mi piaceva più ciò che accadeva intorno all'ambiente del porno. La trasgressione è bella se vista come alternativa. Era diventato tutto un'esagerazione. Non era più un vizio ma un peccato. E mi sentivo responsabile di un sistema". E del mondo dell'hard spiega che è "pericoloso". La paura è quella "di non tornare a casa. Tu esci, vai a lavorare e poi torni sola. Nessuno ti riaccompagna. Una volta uscita dal set nessuno si preoccupa più di te. Non c'era umanità". Intanto negli anni di successo le è mancata "la possibilità di avere un uomo al mio fianco. Qualsiasi uomo mi vedeva sempre come Malena non come Filomena. Di Filomena non fregava nulla. Volevano Malena sex symbol e senza il sex era come se non fossi niente".