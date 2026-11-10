Olivia Rodrigo, la stella nascente del pop internazionale
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Robbie Williams ha escluso qualsiasi azione legale contro Olivia Rodrigo, finita al centro delle discussioni online per le presunte somiglianze tra il suo nuovo brano natalizio e una canzone del cantante britannico. In un messaggio pubblicato su Instagram lunedì 9 novembre, l'artista ha difeso la collega, definendola "fo**utamente brillante", e ha criticato il ricorso alle cause per plagio quando due composizioni presentano affinità musicali.
Le polemiche sono nate dopo l'uscita, il 5 novembre, di "Take Me Home (4 Christmas)". Diversi utenti hanno accostato il brano di Rodrigo a "Candy", successo di Williams del 2012, ipotizzando che la popstar avesse ripreso la melodia del cantante. Williams ha respinto questa lettura. A suo parere, Rodrigo potrebbe essersi imbattuta involontariamente in un'eco musicale di una sua canzone, ma la cosa non lo preoccupa. "Non ho intenzione di prendermela con lei", ha scritto, auspicando che prevalga un po' di buon senso.
Il cantante ha esteso la riflessione alle accuse di plagio rivolte agli artisti pop. Le note musicali sono limitate e ogni musicista si ispira inevitabilmente a chi lo ha preceduto. Williams ha precisato che proteggere il proprio lavoro è legittimo, ma ha criticato chi trasforma qualsiasi sequenza di note vagamente familiare in un'occasione per chiedere un risarcimento. A suo giudizio, alcune iniziative legali sono diventate una forma di opportunismo, una pratica "disgustosa".
Una posizione condivisa anche da altri musicisti. Ed Sheeran, che ha affrontato diverse cause molto note, ha ricordato che nella musica pop vengono utilizzati soltanto pochi accordi. Charlie Puth, invece, era intervenuto in difesa di Taylor Swift quando alcune canzoni del suo album "The Life of a Showgirl" erano state accusate di somigliare a brani precedenti: in un video su TikTok aveva osservato che certe affinità sono inevitabili.
Le nuove discussioni potrebbero essere alimentate anche dai precedenti che hanno coinvolto Rodrigo. Nel 2021, dopo l'uscita dell'album Sour, la cantante aveva aggiunto retroattivamente Taylor Swift, Jack Antonoff e St. Vincent tra gli autori di "Deja Vu", per le somiglianze con "Cruel Summer" di Swift. In seguito aveva riconosciuto un credito a Hayley Williams dei Paramore per "Good 4 U", accostata dai fan a "Misery Business" della band.
Anche "Brutal" era stata paragonata a "Pump It Up", brano del 1978 di Elvis Costello. Il musicista aveva però liquidato la questione con serenità, rispondendo a un fan su X: "Per me va bene così". Aveva aggiunto che è semplicemente il modo in cui funziona il rock and roll.
Un caso analogo ha riguardato quest'anno la cantante emergente Stella Lefty. Dopo che il gruppo di Noah Kahan aveva segnalato una somiglianza tra "Boston", diventata virale, e "Stick Season", l'artista aveva aggiunto Kahan tra gli autori del proprio pezzo. Lefty ha apprezzato anche il messaggio di Williams, che entro la mattinata di lunedì aveva raccolto oltre 64mila Mi piace su Instagram.
La coincidenza tra due canzoni non equivale automaticamente a una violazione del diritto d'autore. Il plagio si configura quando vengono copiati direttamente elementi di un brano precedente tutelati dalla legge. Progressioni di accordi comuni e caratteristiche tipiche di un genere musicale, invece, non sono protette di per sé e possono ricomparire in composizioni diverse.
Williams ha concluso il suo intervento ricordando che la musica esiste da molto tempo e che gli artisti finiranno inevitabilmente per incontrarsi, anche attraverso soluzioni simili. Punire chi arriva accidentalmente a un risultato già esplorato da qualcun altro, ha avvertito, rischia di intimidire i musicisti e soffocare la creatività.
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