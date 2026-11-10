Il cantante ha esteso la riflessione alle accuse di plagio rivolte agli artisti pop. Le note musicali sono limitate e ogni musicista si ispira inevitabilmente a chi lo ha preceduto. Williams ha precisato che proteggere il proprio lavoro è legittimo, ma ha criticato chi trasforma qualsiasi sequenza di note vagamente familiare in un'occasione per chiedere un risarcimento. A suo giudizio, alcune iniziative legali sono diventate una forma di opportunismo, una pratica "disgustosa".