Se sul palcoscenico Platinette ha sempre fatto della provocazione una forma di comunicazione, nella vita privata Mauro Coruzzi ha mantenuto un atteggiamento più protettivo. Gli ultimi anni hanno rappresentato una parentesi particolarmente complessa. Nel marzo 2023 Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus ischemico, un evento che ha avuto conseguenze importanti sulle sue capacità comunicative e motorie. Dopo il ricovero e un lungo periodo di riabilitazione, ha dovuto affrontare un percorso impegnativo per recuperare la parola. Nel febbraio 2025, inoltre, ha avuto un secondo ictus, questa volta con conseguenze soprattutto sulla mobilità. A salvarlo è stato l'intervento tempestivo della collaboratrice domestica, che lo ha trovato a terra dopo una caduta e ha chiamato i soccorsi.