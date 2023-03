Platinette: ecco la prima foto dopo l'ictus

Un'amica speciale lo attende

In tanti, tra amici e colleghi, stanno facendo il tifo per lui. Da Lorella Cuccarini (Forza Mauro) a Elena Sofia Ricci (Evviva Mauro!!! ti avevo scritto per ringraziarti del meraviglioso articolo… e poi… sono tanto tanto felice che tu stia meglio!!! A presto! Grazie ancora) passando per Valeria Marini, Benedetta Mazza, Raimondo Todaro, Francesco Arca, Luca Ward e molti altri. Ad attenderlo fuori dall'ospedale, però, c'è un'amica speciale: la sua adorata cagnolina Kiri. "La #kiri la posso vedere , per ora, solo dalla finestra, chiusa, mentre scorrazza nel prato davanti all’ospedale. a presto, Kiri", ha scritto l'opinionista pubblicando gli scatti della fedele quattrozampe.